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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:28
ScaryBee я сам хейтер, і дуже сильно шукав альтернативу, але зрозумілої не знайшов (у них реально зручно).
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