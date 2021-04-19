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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:28
ScaryBee я сам хейтер, і дуже сильно шукав альтернативу, але зрозумілої не знайшов (у них реально зручно).
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47
Свіжий огляд по ОЗДП (євробондах)
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:22
greenozon
XS1303921214 -
Yield in % (bid): 257.0577
Yield in % (ask): 139.2284
Bid: 13.50
Ask: 25.86
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