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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:28

ScaryBee я сам хейтер, і дуже сильно шукав альтернативу, але зрозумілої не знайшов (у них реально зручно).
adj
 
Повідомлень: 66
З нами з: 08.04.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47

Свіжий огляд по ОЗДП (євробондах)


https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... posit_news
greenozon
 
Повідомлень: 14357
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:22

greenozon
XS1303921214 - https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs1303921214-ukraine-republik-7-75-15-24

Yield in % (bid): 257.0577
Yield in % (ask): 139.2284

Bid: 13.50
Ask: 25.86
adj
 
Повідомлень: 66
З нами з: 08.04.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 361362363364
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