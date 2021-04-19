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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:28
ScaryBee я сам хейтер, і дуже сильно шукав альтернативу, але зрозумілої не знайшов (у них реально зручно).
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47
Свіжий огляд по ОЗДП (євробондах)
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:22
greenozon
XS1303921214 -
Yield in % (bid): 257.0577
Yield in % (ask): 139.2284
Bid: 13.50
Ask: 25.86
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:42
adj
Заскрінив для історії
виходить це зараз дно дна...
тобто жоден інвестор не вірить в Перемогу - я це читаю так а ви?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:03
В перемогу може і вірять, а от у виплати в найближчі роки не дуже. Скоріш за все будуть або подальші рестракти, або прощення частини боргу.
Для укр компаній гарний час для викупу - DTEK за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32 млн за ціною 24% і нижче.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:22
greenozon
Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:30
Оскільки єврооблігації це переважно ОТС ринок, то фізиків там дуже мало - в основному це фонди в яких э власна аналітична оцінка і встановлені ліміти на ризик.
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