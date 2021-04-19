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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:28

ScaryBee я сам хейтер, і дуже сильно шукав альтернативу, але зрозумілої не знайшов (у них реально зручно).
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47

Свіжий огляд по ОЗДП (євробондах)


https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... posit_news
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:22

greenozon
XS1303921214 - https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs1303921214-ukraine-republik-7-75-15-24

Yield in % (bid): 257.0577
Yield in % (ask): 139.2284

Bid: 13.50
Ask: 25.86
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:42

adj

Заскрінив для історії https://prnt.sc/BDi-VF8uMp-0
виходить це зараз дно дна...
тобто жоден інвестор не вірить в Перемогу - я це читаю так а ви?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:03

  greenozon написав:adj

Заскрінив для історії https://prnt.sc/BDi-VF8uMp-0
виходить це зараз дно дна...
тобто жоден інвестор не вірить в Перемогу - я це читаю так а ви?


В перемогу може і вірять, а от у виплати в найближчі роки не дуже. Скоріш за все будуть або подальші рестракти, або прощення частини боргу.

Для укр компаній гарний час для викупу - DTEK за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32 млн ​​за ціною 24% і нижче.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:22

greenozon
Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:30

  adj написав:greenozon
Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.


Оскільки єврооблігації це переважно ОТС ринок, то фізиків там дуже мало - в основному це фонди в яких э власна аналітична оцінка і встановлені ліміти на ризик.
accord_trading_ltd
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