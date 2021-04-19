greenozon Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.
adj написав:greenozon Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.
Оскільки єврооблігації це переважно ОТС ринок, то фізиків там дуже мало - в основному це фонди в яких э власна аналітична оцінка і встановлені ліміти на ризик.
adj написав:greenozon Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.
Оскільки єврооблігації це переважно ОТС ринок, то фізиків там дуже мало - в основному це фонди в яких э власна аналітична оцінка і встановлені ліміти на ризик.
Краще би наші банки збирали би пул з бажаючих резидентів і викупали би лоти. Гадаю, що можна було б ризикнути за 20-30% від номінала. Але влада каже, що краще гривневі ОВДП під 10-15%.
adj написав:greenozon Думаю це просто показник що виплачувати нема чим. Але якщо будуть якісь новини про передачі російських активів Україні то можуть піти і вверх пропозиції на очікуваннях. Те що зараз є виглядає супер спекулятивно. Цікаво хто продає, бо купляють я думаю більше жадні фізики.
Оскільки єврооблігації це переважно ОТС ринок, то фізиків там дуже мало - в основному це фонди в яких э власна аналітична оцінка і встановлені ліміти на ризик.
Краще би наші банки збирали би пул з бажаючих резидентів і викупали би лоти. Гадаю, що можна було б ризикнути за 20-30% від номінала. Але влада каже, що краще гривневі ОВДП під 10-15%.
А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).