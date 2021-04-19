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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:15

  adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.
Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.
Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.
Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.
Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?
Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.
Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.
Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:19

  somilitark написав:
  adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.
Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.
Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.
Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.
Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?
Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.
Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.
Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? :evil:

Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:35

  adj написав:
  somilitark написав:
  adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.
Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.
Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.
Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.
Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?
Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.
Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.
Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? :evil:

Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити.

Ну нехай тоді зроблять вийняток.
Мовляв принеси живі 2000 у.о. в касу, а ми на тебе викупимо на 10 000 євробондів.
А процедуру обслуговування і погашення нехай прикрутять, як вони прикрутили усі кроки по придбанню і продажу гривневих ОВДП в Приват24.
А то вони спекулюють військовими ОВДП, тут біло б ще краще, я їм рекламне гасло вигадав: допоможи викупити важкі борги, які навісили на нашу шию попередники.
Друге речення гасла не обов'язкове)))
По підкресленному, скоріше не хотіли, свідомо тягнули резину.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:49

somilitark
По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.

По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?

Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво.
adj
 
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