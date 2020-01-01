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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:15

  adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.
Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.
Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.
Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.
Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?
Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.
Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.
Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:19

  somilitark написав:
  adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.
Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.
Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.
Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.
Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?
Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.
Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.
Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? :evil:

Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:35

  adj написав:
  somilitark написав:
  adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.
Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.
Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.
Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.
Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?
Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.
Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.
Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? :evil:

Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити.

Ну нехай тоді зроблять вийняток.
Мовляв принеси живі 2000 у.о. в касу, а ми на тебе викупимо на 10 000 євробондів.
А процедуру обслуговування і погашення нехай прикрутять, як вони прикрутили усі кроки по придбанню і продажу гривневих ОВДП в Приват24.
А то вони спекулюють військовими ОВДП, тут біло б ще краще, я їм рекламне гасло вигадав: допоможи викупити важкі борги, які навісили на нашу шию попередники.
Друге речення гасла не обов'язкове)))
По підкресленному, скоріше не хотіли, свідомо тягнули резину.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:49

somilitark
По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.

По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?

Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44

  adj написав:somilitark
По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.

По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?

Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво.

А де я казав про уряд?
Нехай Приват все організує, а уряд просто не заважає, можно було б дати таку опцію "прошареним", думаю не всі зацікавлені в покупках євробондів, думаю таких одиниці.
Я просто за ринок і конкуренцію, хотів би спробувати заначкою пограти в цей мед.
А стосовно оплати, то я на 99% впевнений що вона відбудеться, слово дефолт амери не визнають, поки ми будем з ними все буде гуд, це бензоколонка любить помножити на ноль довіру і слово, нас вчать тримати слово і створювати довіру.
Дякую за розмову, гарного вечора)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 14:22

усі євробонди вже десь рік як торгуюються на УБ
http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx

шукати в кінці списку із початком XS...
питання - як глянути ліквідність по них
цікаво чи там є хоч якийсь рух
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:45

greenozon
Вивантажив торги з 01.01.2020 по сьогодні
XS1487 (виділені клітинки) це вже відомий нам XS1303921487
Щось торгувалось:
Сортування по безадресним заявкам (те що в терорії було би видно/можна було би купити у фрідом україна, але там наче стояла заборона на купівлю облігацій, навіть в інтернет трейдингу)
Зображення
А це по адресним заявкам (це як я розумію всякі ICU своїм клієнтам купляли):
Зображення
Клацайте на картинки щоб побачити все.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:06

  adj написав:
  1finanсier написав:
  adj написав:1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.

завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.


Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?


На скріни можна натиснути щоб відкрити повну версію

Гривневі ОВДП:
Зображення
Екран поповнення:
Зображення
Екран виводу:
Зображення

У вкладці валютні овдп/оздп пусто.

Дякую
1finanсier
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