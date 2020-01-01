adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).
Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу. Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват. Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках. Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк. Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році? Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу. Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків. Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ?
adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).
Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу. Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват. Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках. Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк. Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році? Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу. Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків. Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ?
Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити.
adj написав:А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).
Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу. Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват. Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках. Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк. Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році? Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу. Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків. Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ?
Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити.
Ну нехай тоді зроблять вийняток. Мовляв принеси живі 2000 у.о. в касу, а ми на тебе викупимо на 10 000 євробондів. А процедуру обслуговування і погашення нехай прикрутять, як вони прикрутили усі кроки по придбанню і продажу гривневих ОВДП в Приват24. А то вони спекулюють військовими ОВДП, тут біло б ще краще, я їм рекламне гасло вигадав: допоможи викупити важкі борги, які навісили на нашу шию попередники. Друге речення гасла не обов'язкове))) По підкресленному, скоріше не хотіли, свідомо тягнули резину.
adj написав:somilitark По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.
По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?
Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво.
А де я казав про уряд? Нехай Приват все організує, а уряд просто не заважає, можно було б дати таку опцію "прошареним", думаю не всі зацікавлені в покупках євробондів, думаю таких одиниці. Я просто за ринок і конкуренцію, хотів би спробувати заначкою пограти в цей мед. А стосовно оплати, то я на 99% впевнений що вона відбудеться, слово дефолт амери не визнають, поки ми будем з ними все буде гуд, це бензоколонка любить помножити на ноль довіру і слово, нас вчать тримати слово і створювати довіру. Дякую за розмову, гарного вечора)))
greenozon Вивантажив торги з 01.01.2020 по сьогодні XS1487 (виділені клітинки) це вже відомий нам XS1303921487 Щось торгувалось: Сортування по безадресним заявкам (те що в терорії було би видно/можна було би купити у фрідом україна, але там наче стояла заборона на купівлю облігацій, навіть в інтернет трейдингу) А це по адресним заявкам (це як я розумію всякі ICU своїм клієнтам купляли): Клацайте на картинки щоб побачити все.