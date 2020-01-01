Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 363364365366> Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:15 adj написав: А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ). А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.

Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.

Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.

Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.

Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?

Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.

Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.

Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? somilitark

Повідомлень: 12471 З нами з: 30.12.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:19 somilitark написав: adj написав: А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ). А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.

Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.

Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.

Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.

Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?

Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.

Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.

Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ?

Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити. Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити. adj Повідомлень: 72 З нами з: 08.04.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:35 adj написав: somilitark написав: adj написав: А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ). А як ти купиш якщо свіфти заборонені? Купити можуть ті хто має гроші закордоном уже (по закону, щоб не ображати НБУ).

Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.

Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.

Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.

Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.

Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?

Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.

Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.

Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ? Так там же лоти не по 1000 у.о. Якщо я не помиляюсь, то раніше казали мінімальний лот 100 000 у.о. по номіналу.Я і кажу, що треба посередник, наприклад Приват.Купує собі на баланс, а потім продає в роздріб, я би ризикнув, тим паче 7.75% річних в валюті порвуть на клаптики практично нульові ставки по валюті в комбанках.Плюс надія є на те, що розкулачать рашистів і всім нальють номінал коли прийде строк.Скажіть будь ласка, це папери які будуть погашені в 24-му році?Я би 10-ті річні купив, 7.75% в рік плюс є шанс, що дочекаюсь виплату 100% по номіналу.Але Уряд проти, такий конкурент в вигляді євробондів поламає ім всю стратегію стрижки баранчиків.Десь рік назад питали в Шевченка, як там історія з купівлею пересічним євробондів, то він занервував, сказав опрацювуєм, але поки що не на часі, запускайте зараз, що вам заважає ?

Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках але не встигли нічого зробити. Як приват купить якщо є заборона НБУ на вивід валюти? Тут на першому етапі вже не виходить. До війни піднімали питання чому ОЗДП не представлені в укр. держ. банках

Ну нехай тоді зроблять вийняток.

Мовляв принеси живі 2000 у.о. в касу, а ми на тебе викупимо на 10 000 євробондів.

А процедуру обслуговування і погашення нехай прикрутять, як вони прикрутили усі кроки по придбанню і продажу гривневих ОВДП в Приват24.

А то вони спекулюють військовими ОВДП, тут біло б ще краще, я їм рекламне гасло вигадав: допоможи викупити важкі борги, які навісили на нашу шию попередники.

Друге речення гасла не обов'язкове)))

По підкресленному, скоріше не хотіли, свідомо тягнули резину. Ну нехай тоді зроблять вийняток.Мовляв принеси живі 2000 у.о. в касу, а ми на тебе викупимо на 10 000 євробондів.А процедуру обслуговування і погашення нехай прикрутять, як вони прикрутили усі кроки по придбанню і продажу гривневих ОВДП в Приват24.А то вони спекулюють військовими ОВДП, тут біло б ще краще, я їм рекламне гасло вигадав: допоможи викупити важкі борги, які навісили на нашу шию попередники.Друге речення гасла не обов'язкове)))По підкресленному, скоріше не хотіли, свідомо тягнули резину. somilitark

Повідомлень: 12471 З нами з: 30.12.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:49 somilitark

По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.



По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?



Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво. adj Повідомлень: 72 З нами з: 08.04.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:44 adj написав: somilitark

По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.



По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?



Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво. По перше: можливо уряд уже знає що не буде платити по тим ОЗДП які ти пропонуєш уряду продавати населенню, тому і не роблять, щоб пересічний не вляпався.По друге: яка уряду різниця що там на вторинці відбувається, навіщо їм під час війни ще й цим займатись?Зараз потрібні гроші тут і зараз, а це ОВДП, тому і появились різні інтеграції цікаві, до тепер уряду це було не цікаво.

А де я казав про уряд?

Нехай Приват все організує, а уряд просто не заважає, можно було б дати таку опцію "прошареним", думаю не всі зацікавлені в покупках євробондів, думаю таких одиниці.

Я просто за ринок і конкуренцію, хотів би спробувати заначкою пограти в цей мед.

А стосовно оплати, то я на 99% впевнений що вона відбудеться, слово дефолт амери не визнають, поки ми будем з ними все буде гуд, це бензоколонка любить помножити на ноль довіру і слово, нас вчать тримати слово і створювати довіру.

Дякую за розмову, гарного вечора))) А де я казав про уряд?Нехай Приват все організує, а уряд просто не заважає, можно було б дати таку опцію "прошареним", думаю не всі зацікавлені в покупках євробондів, думаю таких одиниці.Я просто за ринок і конкуренцію, хотів би спробувати заначкою пограти в цей мед.А стосовно оплати, то я на 99% впевнений що вона відбудеться, слово дефолт амери не визнають, поки ми будем з ними все буде гуд, це бензоколонка любить помножити на ноль довіру і слово, нас вчать тримати слово і створювати довіру.Дякую за розмову, гарного вечора))) somilitark

Повідомлень: 12471 З нами з: 30.12.09 Подякував: 569 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 14:22

http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx



шукати в кінці списку із початком XS...

питання - як глянути ліквідність по них

цікаво чи там є хоч якийсь рух усі євробонди вже десь рік як торгуюються на УБшукати в кінці списку із початком XS...питання - як глянути ліквідність по нихцікаво чи там є хоч якийсь рух greenozon Повідомлень: 14362 З нами з: 01.06.14 Подякував: 277 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 лис, 2022 18:45 greenozon

Вивантажив торги з 01.01.2020 по сьогодні

XS1487 (виділені клітинки) це вже відомий нам XS1303921487

Щось торгувалось:

Сортування по безадресним заявкам (те що в терорії було би видно/можна було би купити у фрідом україна, але там наче стояла заборона на купівлю облігацій, навіть в інтернет трейдингу)



А це по адресним заявкам (це як я розумію всякі ICU своїм клієнтам купляли):



Клацайте на картинки щоб побачити все. Вивантажив торги з 01.01.2020 по сьогодні(виділені клітинки) це вже відомий намЩось торгувалось:Сортування по безадресним заявкам (те що в терорії було би видно/можна було би купити у фрідом україна, але там наче стояла заборона на купівлю облігацій, навіть в інтернет трейдингу)А це по адресним заявкам (це як я розумію всякі ICU своїм клієнтам купляли):Клацайте на картинки щоб побачити все. adj Повідомлень: 72 З нами з: 08.04.22 Подякував: 10 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 09:06 adj написав: 1finanсier написав: adj написав: 1finanсier

ICU, Univer/Wotan, Bond.ua

Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.



завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій. ICU, Univer/Wotan, Bond.uaВсе ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.



Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти? Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?



На скріни можна натиснути щоб відкрити повну версію



Гривневі ОВДП:



Екран поповнення:



Екран виводу:





У вкладці валютні овдп/оздп пусто. На скріни можна натиснути щоб відкрити повну версіюГривневі ОВДП:Екран поповнення:Екран виводу:У вкладці валютні овдп/оздп пусто.

Дякую Дякую 1finanсier

Повідомлень: 491 З нами з: 02.09.19 Подякував: 160 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 10:09



UA4000222152 30.10.2024 887.92 UAH 21.00% YTM

та й 19+- теж багато



https://next.privat24.ua/bonds/list Приват пропонує 21-у дохідність, сміливоUA4000222152 30.10.2024 887.92 UAH 21.00% YTMта й 19+- теж багато greenozon Повідомлень: 14362 З нами з: 01.06.14 Подякував: 277 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лис, 2022 10:26 Re: Ринок ОВДП greenozon написав: Приват пропонує 21-у дохідність, сміливо Приват пропонує 21-у дохідність, сміливо

По 21% Немає достатньої кількості для купівлі

Так що тільки замануха, та і комісії відкусять щось. По 21%Так що тільки замануха, та і комісії відкусять щось. Ой+

Повідомлень: 5397 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 363364365366> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: VitaliyN і 1 гістьМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17 62 50484

V2 Вів 10 тра, 2022 14:21