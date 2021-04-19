RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:52

  adj написав:
  1finanсier написав:
  adj написав:1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.

завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.


Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?


На скріни можна натиснути щоб відкрити повну версію

Гривневі ОВДП:
Зображення


У вкладці валютні овдп/оздп пусто.


Валютные есть в Альфе 02.02.23 и 30.03.23.
Но зато совсем нет гривневых 24.05.23 :(
striped
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 363364365366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: VitaliyN і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 50484
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3147)
07.11.2022 11:40
Ринок ОВДП (3651)
07.11.2022 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.