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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 лис, 2022 10:52
adj написав: 1finanсier написав: adj написав:1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.
завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.
Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?
На скріни можна натиснути щоб відкрити повну версію
Гривневі ОВДП:
У вкладці валютні овдп/оздп пусто.
Валютные есть в Альфе 02.02.23 и 30.03.23.
Но зато совсем нет гривневых 24.05.23
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