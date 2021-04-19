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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 10:52

  adj написав:
  1finanсier написав:
  adj написав:1finanсier
ICU, Univer/Wotan, Bond.ua
Все ж у ICU я думаю найкращі умови, комісія 10 грн за операцію, немає платежів за зберігання, вивід грошей без комісії.

завтра можу скинути скрін що там буде в списку облігацій.


Дякую, буду вдячний. А як там, легко розібратися що і як, як заводяться гроші, чи прив'язується якась картка і як виводяться кошти?


На скріни можна натиснути щоб відкрити повну версію

Гривневі ОВДП:
Зображення


У вкладці валютні овдп/оздп пусто.


Валютные есть в Альфе 02.02.23 и 30.03.23.
Но зато совсем нет гривневых 24.05.23 :(
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:06

Re: Ринок ОВДП

У кого сейчас самая большая доходность на вторичном рынке?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:36

Re: Ринок ОВДП

Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?
І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:07

1finanсier я думаю зараз вони будь кому відкриють рахунок і продадуть. Тому що у них маржа велика а клієнтів думаю мало.

Я би все одно пробував відкривати рахунок, відкриття безкоштовне, просіть повну верифікацію одразу щоб були доступні всі папери.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:32

Re: Ринок ОВДП

На какой срок положить грн. под макс. процент в ICU? Что гуру подскажут?
Или через другие компании...
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:46

  Алексей77 написав:На какой срок положить грн. под макс. процент в ICU? Что гуру подскажут?
Или через другие компании...

У вас додаток ICU є? То гляньте там у робочий час десь ближче до 13:00 - там все наглядно пишуть
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:47

Алексей77
Може краще 3 міс. валютні депозити? там дохідність більша :lol:
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:53

  Alien написав:
  Алексей77 написав:На какой срок положить грн. под макс. процент в ICU? Что гуру подскажут?
Или через другие компании...

У вас додаток ICU є? То гляньте там у робочий час десь ближче до 13:00 - там все наглядно пишуть

Скачать с Адроид маркета и пройти регистрацию? как с поддержкой через приложение? Можно со специалистом связаться для уточнения деталей
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:26

Алексей77
Там не все так просто, не покажуть одразу що там є.

Реєструйтесь https://online.icu/investments/#step1 і треба пройти повну верифікацію щоб були доступні всі ОВДП (за замовчуванням будуть лише військові)
adj
 
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