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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:59

flyman
Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.

Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно.
adj
 
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