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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:59

flyman
Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.

Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:30

Re: Ринок ОВДП

Є таке питання, буду вдячний за відповідь
Хочу придбати доларові військові облігації (через приват або icu) на 10 тисяч доларів (готівкових які потрібно буде покласти на рахунок) на 3 місяці, в кінці строку хочу зняти всю суму яку отримаю
Я правильно розумію що знімати готівкою я зможу по 2.5 тисячі доларів в день (ліміт 100 тис гривень) тобто мені знадобиться 4 дні ходити в банк і замовляти готівку?
cherchiltank
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