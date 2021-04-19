flyman
Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.
Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно.