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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:59

flyman
Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.

Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:30

Re: Ринок ОВДП

Є таке питання, буду вдячний за відповідь
Хочу придбати доларові військові облігації (через приват або icu) на 10 тисяч доларів (готівкових які потрібно буде покласти на рахунок) на 3 місяці, в кінці строку хочу зняти всю суму яку отримаю
Я правильно розумію що знімати готівкою я зможу по 2.5 тисячі доларів в день (ліміт 100 тис гривень) тобто мені знадобиться 4 дні ходити в банк і замовляти готівку?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:26

Re: Ринок ОВДП

  cherchiltank написав:Я правильно розумію що знімати готівкою я зможу по 2.5 тисячі доларів в день (ліміт 100 тис гривень) тобто мені знадобиться 4 дні ходити в банк і замовляти готівку?
Саме так. Звичайно якщо на той день коли вашi ОВДП будуть погашенi iснуватимуть лiмiти на зняття готiвки встановленi НБУ
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:00

  Alien написав:Звичайно якщо на той день коли вашi ОВДП будуть погашенi iснуватимуть лiмiти на зняття готiвки встановленi НБУ

Буде той самий курс, що й зараз і інкасація кожного дня буде бездоганною.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:40

Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:41

  cherchiltank написав:Є таке питання, буду вдячний за відповідь
Хочу придбати доларові військові облігації (через приват або icu) на 10 тисяч доларів (готівкових які потрібно буде покласти на рахунок) на 3 місяці, в кінці строку хочу зняти всю суму яку отримаю
Я правильно розумію що знімати готівкою я зможу по 2.5 тисячі доларів в день (ліміт 100 тис гривень) тобто мені знадобиться 4 дні ходити в банк і замовляти готівку?


не певний щодо ICU - в площадці лише гривневі бумаги є
валютні можна купити в Приваті (там є комісії) або в моно чи Альфа банках (без комісій)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:55

Або Сімі чи Газі, але з візитом до відділення. Хоча валюту й так треба буде занести.
klug
 
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