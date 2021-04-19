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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:27
1finanсier написав: flyman написав: 1finanсier написав:
Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?
І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери )
технічно це стосувалося лише самої першої покупки, далі можна було хоч по 1 облігації
А питання по колцентру - дійсно лише зв'язок по міським номерам? Чи може у їх додатку є якийсь чат? Просто, думаю, якщо зайду туди, можуть виникати питання, а дзвонити на міські номери для консультацій - витратно
в них є телеграмм-бот , з відповідями на поширені запитання .
або коли вже станете клієнтом , то запитаєте моб.телефон персонального менеджера , і вам допоможуть
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:48
adj написав:flyman
Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.
Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно.
спред по ОВДП наразі 5%+-
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:18
1finanсier написав: flyman написав: 1finanсier написав:
Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?
І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери )
технічно це стосувалося лише самої першої покупки, далі можна було хоч по 1 облігації
А питання по колцентру - дійсно лише зв'язок по міським номерам? Чи може у їх додатку є якийсь чат? Просто, думаю, якщо зайду туди, можуть виникати питання, а дзвонити на міські номери для консультацій - витратно
через е-мейл дешево але довше
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flyman
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