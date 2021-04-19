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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 365366367368 Додано: Чет 10 лис, 2022 10:27 1finanсier написав: flyman написав: 1finanсier написав: Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?

І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери ) Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери )

технічно це стосувалося лише самої першої покупки, далі можна було хоч по 1 облігації технічно це стосувалося лише самої першої покупки, далі можна було хоч по 1 облігації

А питання по колцентру - дійсно лише зв'язок по міським номерам? Чи може у їх додатку є якийсь чат? Просто, думаю, якщо зайду туди, можуть виникати питання, а дзвонити на міські номери для консультацій - витратно А питання по колцентру - дійсно лише зв'язок по міським номерам? Чи може у їх додатку є якийсь чат? Просто, думаю, якщо зайду туди, можуть виникати питання, а дзвонити на міські номери для консультацій - витратно

в них є телеграмм-бот , з відповідями на поширені запитання .

або коли вже станете клієнтом , то запитаєте моб.телефон персонального менеджера , і вам допоможуть в них є телеграмм-бот , з відповідями на поширені запитання .або коли вже станете клієнтом , то запитаєте моб.телефон персонального менеджера , і вам допоможуть lamal Повідомлень: 161 З нами з: 11.03.21 Подякував: 68 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 10:48 adj написав: flyman

Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.



Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно. Я думаю це був мінімум щоб відсіяти "мілких" клієнтів коли все було ок, щоб в першу чергу пропускати тих хто більше купить (вони на спреді заробляють а не на комісіях). Зараз я думаю такої проблеми немає, будь хто хоче купляти не військові - дає їм прибуток, в цей час для них це думаю важливо, і все таки проведуть онбординг навіть якщо тама буде чек 10к.Взагалі у мене як відкрили рахунок ніяких перевірок не було, я думаю я міг би і 10к завести і через їх систему купити, у мене не писало в інтерфейсі на екрані покупки "мін. покупка 50 паперів" умовно.

спред по ОВДП наразі 5%+- спред по ОВДП наразі 5%+- flyman

Повідомлень: 29896 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1441 раз. Подякували: 2573 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 11:18 1finanсier написав: flyman написав: 1finanсier написав: Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?

І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери ) Читав десь, що мінімальна покупка облігацій в ІСU 50 тис грн. Це правда? Чи то тільки для першої купівлі? Тобто не можу купити наприклад 20 облігацій, які по 1000 грн?І щрсь несолідно якось для контактів мати лише міські номери )

технічно це стосувалося лише самої першої покупки, далі можна було хоч по 1 облігації технічно це стосувалося лише самої першої покупки, далі можна було хоч по 1 облігації

А питання по колцентру - дійсно лише зв'язок по міським номерам? Чи може у їх додатку є якийсь чат? Просто, думаю, якщо зайду туди, можуть виникати питання, а дзвонити на міські номери для консультацій - витратно А питання по колцентру - дійсно лише зв'язок по міським номерам? Чи може у їх додатку є якийсь чат? Просто, думаю, якщо зайду туди, можуть виникати питання, а дзвонити на міські номери для консультацій - витратно

через е-мейл дешево але довше через е-мейл дешево але довше flyman

Повідомлень: 29896 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1441 раз. Подякували: 2573 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 18:11



стата по бумагах від НБУ greenozon Повідомлень: 14379 З нами з: 01.06.14 Подякував: 279 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:07



https://kinto.com/funds/shop

лише 2 бумаги, 11% дохідність хто із Кінто працює, якось дуже бідно в них... чи вони ще щось пропонують окрім вітрини?лише 2 бумаги, 11% дохідність greenozon Повідомлень: 14379 З нами з: 01.06.14 Подякував: 279 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 365366367368 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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