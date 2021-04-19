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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:32

  J написав:Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать? У меня там оздп есть....
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:40

  asin написав:
  J написав:Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать?
У меня там оздп есть....
Плохо может повлиять. Но в общем ничего страшного - придется перевести бумаги на другого хранителя. Если он у вас есть - отлично, если нет - придется открыть счёт в ЦБ))
asti
 
Повідомлень: 3119
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  #<1 ... 366367368369
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