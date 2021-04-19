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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:32

  J написав:Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать? У меня там оздп есть....
asin
 
Повідомлень: 323
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:40

  asin написав:
  J написав:Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать?
У меня там оздп есть....
Плохо может повлиять. Но в общем ничего страшного - придется перевести бумаги на другого хранителя. Если он у вас есть - отлично, если нет - придется открыть счёт в ЦБ))
asti
 
Повідомлень: 3125
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 08:54

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:открыть счёт в ЦБ))

які там розцінки
може малось на увазі НДУ? https://csd.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 10:48

greenozon
В одному з цих https://csd.ua/index.php?option=com_eas ... 01&lang=ua НДУ не для індивідуальних інвесторів як я розумію
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:05

брокери зараз продають валютні ОВДП ?
J
 
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