Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 лис, 2022 20:32
J написав:
Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать? У меня там оздп есть....
asin
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:40
asin написав: J написав:
Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать?
У меня там оздп есть....
Плохо может повлиять. Но в общем ничего страшного - придется перевести бумаги на другого хранителя. Если он у вас есть - отлично, если нет - придется открыть счёт в ЦБ))
asti
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:54
asti написав:
открыть счёт в ЦБ))
які там розцінки
може малось на увазі НДУ?
https://csd.ua/
greenozon
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Додано: Чет 17 лис, 2022 10:48
greenozon
В одному з цих
https://csd.ua/index.php?option=com_eas ... 01&lang=ua
НДУ не для індивідуальних інвесторів як я розумію
adj
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:05
брокери зараз продають валютні ОВДП ?
J
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:07
J написав:
брокери зараз продають валютні ОВДП ?
не чув за брокерів
банки, так - продають (альфа моно і ін)
тільки за валюту (до війни можна було варіанти за грн знайти)
greenozon
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Додано: Нед 20 лис, 2022 20:17
asti написав: asin написав: J написав:
Нацкомісія призупинила дію ліцензій інвесткомпанії Freedom finance в Україні.
Как это может повлиять и что с этим делать?
У меня там оздп есть....
Плохо может повлиять. Но в общем ничего страшного - придется перевести бумаги на другого хранителя. Если он у вас есть - отлично, если нет - придется открыть счёт в ЦБ))
Что именно плохо?
asin
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Додано: Сер 23 лис, 2022 05:00
Новий хіт мінфіну - 19,25% на два роки:
klug
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:28
Поглянув котіровки, в ПБ є цікаві дохідності, одні з найвищих, але ж комісії...
в ICU теж непогано
Wotan - max 20% (25 рік, 204150), 23ій по 17.5% max
Альфа (Сенс) - max 19% (25 рік 204150), 23ій 18.75% max
Рекодсмен - ПФТС
213227 01.11.2023 22.5%
greenozon
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Додано: Чет 24 лис, 2022 20:10
Шановні клієнти!
У зв'язку з вчорашніми обстрілами енергетичної інфраструктури України, є затримка з проведенням платежів, пов'язаних з інвестиціями в ОВДП. Причинами затримки є проблеми в мережевій та банківській інфраструктурі, спричинені перебоями з енергопостачанням. Зокрема, сьогодні не вдалося провести операції з виводу коштів, а також заплановані виплати погашень/купонів за облігаціями. Просимо з розумінням поставитися до затримки з проведенням фінансових операцій. Ваші кошти в повній безпеці й всі платежі та виплати обов'язково будуть проведені після нормалізації роботи інфраструктури.
flyman
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