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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 лис, 2022 22:06
мда... сьоодні цілий день не працювала онлайн площадка ICU
тобто сайт вантажився, але не приходили коди СМС чи на пошту
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greenozon
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Вів 10 тра, 2022 14:21
V2