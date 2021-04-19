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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 лис, 2022 22:06
мда... сьоодні цілий день не працювала онлайн площадка ICU
тобто сайт вантажився, але не приходили коди СМС чи на пошту
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greenozon
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:29
greenozon написав:
мда... сьоодні цілий день не працювала онлайн площадка ICU
тобто сайт вантажився, але не приходили коди СМС чи на пошту
У меня уже несколько месяцев не дублируются на почту.
Как стали нормально смс приходить, так и перестало на почту приходить.
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M-A-X
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:56
А можно ли как-то самому выставлять желаемую доходность?
А не довольствоваться спущенными доходностями в песочницах.
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M-A-X
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:13
M-A-X написав:
А можно ли как-то самому выставлять желаемую доходность?
А не довольствоваться спущенными доходностями в песочницах.
Ніт, ісю збирають по суті безадресні заявки і потім проводять їх як адресні поза ринком і так заробляють
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adj
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