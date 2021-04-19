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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 22:06

мда... сьоодні цілий день не працювала онлайн площадка ICU
тобто сайт вантажився, але не приходили коди СМС чи на пошту

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:29

  greenozon написав:мда... сьоодні цілий день не працювала онлайн площадка ICU
тобто сайт вантажився, але не приходили коди СМС чи на пошту

У меня уже несколько месяцев не дублируются на почту.
Как стали нормально смс приходить, так и перестало на почту приходить.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:56

А можно ли как-то самому выставлять желаемую доходность?
А не довольствоваться спущенными доходностями в песочницах.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:13

  M-A-X написав:А можно ли как-то самому выставлять желаемую доходность?
А не довольствоваться спущенными доходностями в песочницах.

Ніт, ісю збирають по суті безадресні заявки і потім проводять їх як адресні поза ринком і так заробляють
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 00:19

  greenozon написав:мда... сьоодні цілий день не працювала онлайн площадка ICU
тобто сайт вантажився, але не приходили коди СМС чи на пошту

Screenshot-from-2022-11-24-22-04-26

вже наладилося
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:30

flyman
що саме? в п'ятницю сесія так і не відкрилась
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:01

  greenozon написав:flyman
що саме? в п'ятницю сесія так і не відкрилась

Відкривалась.Я встиг трохи прикупити вчора.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:30

IDAN

хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою
greenozon
 
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  #<1 ... 367368369370
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