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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 368369370371
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:16

  greenozon написав:IDAN

хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою

Я зайшов десь біля 16.00(+-півгодини).
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:53

По якійсь причині дорожчають бумаги на ПФТС
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
є 23.5% дохідність - 204150 та
23% 213227
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:00

  greenozon написав:По якійсь причині дорожчають бумаги на ПФТС
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
є 23.5% дохідність - 204150 та
23% 213227


Може між своїми компаніями хтось перкидує по адресним заявкам для балансування доходів-витрат))
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:27

  IDAN написав:
  greenozon написав:IDAN

хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою

Я зайшов десь біля 16.00(+-півгодини).



сьогодні так і не відкрились - Початок наступної сесії: 28.11.2022 16:29:59
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:45

  greenozon написав:в кого які ідеї щодо аномального 24.11 по фізиках?

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Вместо первой 6 - 3.
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