Додано: П'ят 02 гру, 2022 03:37

Привіт.

Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.



Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)



Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?



