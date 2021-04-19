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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 лис, 2022 11:16
greenozon написав:IDAN
хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою
Я зайшов десь біля 16.00(+-півгодини).
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IDAN
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:53
По якійсь причині дорожчають бумаги на ПФТСhttps://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
є 23.5% дохідність - 204150 та
23% 213227
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Додано: Пон 28 лис, 2022 14:00
Може між своїми компаніями хтось перкидує по адресним заявкам для балансування доходів-витрат))
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Додано: Пон 28 лис, 2022 16:27
IDAN написав: greenozon написав:IDAN
хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою
Я зайшов десь біля 16.00(+-півгодини).
сьогодні так і не відкрились - Початок наступної сесії: 28.11.2022 16:29:59
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Додано: Пон 28 лис, 2022 16:45
greenozon написав:
в кого які ідеї щодо аномального 24.11 по фізиках?
Вместо первой 6 - 3.
Опечатка.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 17:28
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Додано: Вів 29 лис, 2022 18:37
Бачив сьогодні 23% в онлайн площадці ICU (до цього макс був 21)
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greenozon
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 03:37
Привіт.
Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.
Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)
Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?
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RobinGood
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:49
RobinGood написав:
Привіт.
Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.
Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)
Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?
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а какой ответ хотите услышать? гайки только закручиваются - очевидно же по банкам, после окончания фри декларирования , конечно, возьмутся за вопросы
отмойте через ФОПа хотя бы и в путь
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cohan
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:35
RobinGood написав:
Привіт.
Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.
Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)
Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?
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Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.
Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.
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adj
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