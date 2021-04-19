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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 369370371372>
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:16

  greenozon написав:IDAN

хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою

Я зайшов десь біля 16.00(+-півгодини).
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:53

По якійсь причині дорожчають бумаги на ПФТС
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
є 23.5% дохідність - 204150 та
23% 213227
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:00

  greenozon написав:По якійсь причині дорожчають бумаги на ПФТС
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
є 23.5% дохідність - 204150 та
23% 213227


Може між своїми компаніями хтось перкидує по адресним заявкам для балансування доходів-витрат))
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:27

  IDAN написав:
  greenozon написав:IDAN

хм, я після отримання емейла заходив в моб додаток
там на голвній висів банер - наступне відкриття 28го числа
заходив десь після обіду тобто сесія мала б бути вже відкритою

Я зайшов десь біля 16.00(+-півгодини).



сьогодні так і не відкрились - Початок наступної сесії: 28.11.2022 16:29:59
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:45

  greenozon написав:в кого які ідеї щодо аномального 24.11 по фізиках?

Screenshot-from-2022-11-28-10-57-49

Вместо первой 6 - 3.
Опечатка.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:28

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100%
в першоджерелі все ОК - https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:37

Бачив сьогодні 23% в онлайн площадці ICU (до цього макс був 21)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 03:37

Re: Ринок ОВДП

Привіт.
Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.

Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)

Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?

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RobinGood
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:49

  RobinGood написав:Привіт.
Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.

Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)

Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?

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а какой ответ хотите услышать? гайки только закручиваются - очевидно же по банкам, после окончания фри декларирования , конечно, возьмутся за вопросы

отмойте через ФОПа хотя бы и в путь
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:35

  RobinGood написав:Привіт.
Підкажіть, будь ласка, новачку, тому що раніше мав справи тільки з депозитами.

Хочу прикупити короткострокові валютні овдп в альфі чи моно, але бентежить питання податкової та декларацій. Працюю неофіційно, тому ніколи не мав з ними справ і надалі не планую)

Навіть в цій темі є протилежні повідомлення щодо податків та декларації. Як вважаєте, не виникнуть питання в державних органів звідки в безробітного значилися з'явилися статки?

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Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.

Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.
adj
 
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