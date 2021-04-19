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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:07
Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?
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V2
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:15
V2 написав:
Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?
Усе залежить з якої карти будете поповнювати. Якщо з картки яка зареєстрована в ІСУ як ваша (ту що ви зазначали при реєстрації) - то швидко. А якщо ця картка ІСУ не відома то зарахування відбудеться у ручному режимі після того як ви заповните та надішете їм певний формуляр. Якщо ж по незнанню ви зненацька надішете кошти не з власної картки (наприклад дружининої чи когось із сім'ї) то взагалі буде ой. Треба буде заповнювати інший формуляр на повернення коштів і чекати від 1 до трьох днів на повернення СЕПом
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Alien
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:21
Alien
Картку вже познайомив з ICU.
Швидко - це в годинах чи днях?
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V2
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