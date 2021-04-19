RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:07

Re: Ринок ОВДП

Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?
V2
4
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:15

  V2 написав:Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?

Усе залежить з якої карти будете поповнювати. Якщо з картки яка зареєстрована в ІСУ як ваша (ту що ви зазначали при реєстрації) - то швидко. А якщо ця картка ІСУ не відома то зарахування відбудеться у ручному режимі після того як ви заповните та надішете їм певний формуляр. Якщо ж по незнанню ви зненацька надішете кошти не з власної картки (наприклад дружининої чи когось із сім'ї) то взагалі буде ой. Треба буде заповнювати інший формуляр на повернення коштів і чекати від 1 до трьох днів на повернення СЕПом
Alien
 
Повідомлень: 925
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:21

Alien
Картку вже познайомив з ICU.
Швидко - це в годинах чи днях?
V2
4
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12

  V2 написав:Alien
Картку вже познайомив з ICU.
Швидко - це в годинах чи днях?
в мене на слідуючий день були кошти в портфелі
lamal
 
Повідомлень: 175
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:25

Re: Ринок ОВДП

cohan написав:а какой ответ хотите услышать? гайки только закручиваются - очевидно же по банкам, после окончания фри декларирования , конечно, возьмутся за вопросы

отмойте через ФОПа хотя бы и в путь


Хочеться почути різні думки, думаю буде цікаво не тільки мені, а й тим хто читає тему.

Тобто якщо гроші пройшли через банк, а потім через овдп, то їх ще потрібно якось відбілювати?

В цілому, в мене є всі документи, які підтверджують джерело доходу, але питання щодо податків відкрито.
Всі твердять, що овдп не оподатковуються, а пару сторінок назад учасник форуму написав, що податкова задавала питання.
Тому я і вагаюся, депозити vs овдп.
RobinGood
 
Повідомлень: 34
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:30

Re: Ринок ОВДП

adj написав:
Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.

Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.


Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.

Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.
RobinGood
 
Повідомлень: 34
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 369370371372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 51122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2046)
02.12.2022 19:36
Ринок ОВДП (3716)
02.12.2022 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.