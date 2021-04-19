RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:07

Re: Ринок ОВДП

Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?
V2
4
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:15

  V2 написав:Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?

Усе залежить з якої карти будете поповнювати. Якщо з картки яка зареєстрована в ІСУ як ваша (ту що ви зазначали при реєстрації) - то швидко. А якщо ця картка ІСУ не відома то зарахування відбудеться у ручному режимі після того як ви заповните та надішете їм певний формуляр. Якщо ж по незнанню ви зненацька надішете кошти не з власної картки (наприклад дружининої чи когось із сім'ї) то взагалі буде ой. Треба буде заповнювати інший формуляр на повернення коштів і чекати від 1 до трьох днів на повернення СЕПом
Alien
 
Повідомлень: 925
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:21

Alien
Картку вже познайомив з ICU.
Швидко - це в годинах чи днях?
V2
4
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12

  V2 написав:Alien
Картку вже познайомив з ICU.
Швидко - це в годинах чи днях?
в мене на слідуючий день були кошти в портфелі
lamal
 
Повідомлень: 175
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:25

Re: Ринок ОВДП

cohan написав:а какой ответ хотите услышать? гайки только закручиваются - очевидно же по банкам, после окончания фри декларирования , конечно, возьмутся за вопросы

отмойте через ФОПа хотя бы и в путь


Хочеться почути різні думки, думаю буде цікаво не тільки мені, а й тим хто читає тему.

Тобто якщо гроші пройшли через банк, а потім через овдп, то їх ще потрібно якось відбілювати?

В цілому, в мене є всі документи, які підтверджують джерело доходу, але питання щодо податків відкрито.
Всі твердять, що овдп не оподатковуються, а пару сторінок назад учасник форуму написав, що податкова задавала питання.
Тому я і вагаюся, депозити vs овдп.
RobinGood
 
Повідомлень: 34
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:30

Re: Ринок ОВДП

adj написав:
Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.

Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.


Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.

Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.
RobinGood
 
Повідомлень: 34
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:27

Re: Ринок ОВДП

  RobinGood написав:Всі твердять, що овдп не оподатковуються


слід відрізняти
а) оподаткування (по ОВДП - 0% по усіх типах бумаг - гривня, валюта, євробонди України)
б) податкова декларація - брокер за вас автоматом все заповнить і відішле

через податкову кабіну можете самі все побачити
https://cabinet.tax.gov.ua/login
(треба мати ключ ЕЦП, в Приватбанку можна безкоштовно на рік згенерувати в Приват24)
greenozon
 
Повідомлень: 14459
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:30

  V2 написав:Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?


а чому не СЕП?
стабільно доходить день-в-день десь до півтори години часу (потім приходить СМС від ICU що кошти поступили і зараховані)

по p2p (картковому) переказу ж мабуть будуть ліміти -десь 25-30К за раз
по СЕП - шліть хоч мільйони

PS враховуючи поточні блекаути гроші можуть зарахувати пізніше і СМС може не надійти
greenozon
 
Повідомлень: 14459
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:59

  RobinGood написав:
cohan написав:а какой ответ хотите услышать? гайки только закручиваются - очевидно же по банкам, после окончания фри декларирования , конечно, возьмутся за вопросы

отмойте через ФОПа хотя бы и в путь


Хочеться почути різні думки, думаю буде цікаво не тільки мені, а й тим хто читає тему.

Тобто якщо гроші пройшли через банк, а потім через овдп, то їх ще потрібно якось відбілювати?

В цілому, в мене є всі документи, які підтверджують джерело доходу, але питання щодо податків відкрито.
Всі твердять, що овдп не оподатковуються, а пару сторінок назад учасник форуму написав, що податкова задавала питання.
Тому я і вагаюся, депозити vs овдп.



расклад на сегодня такой:
а) вопрос о необходимости подачи декларации при покупке ОВДП остается спорным,
для себя в свое время я решил, что подача обязательна - скопируйте из кодекса два абзаца и можете помедитировать над ними, само собой есть разъяснения от региональных налоговвых (Сумы и Тернополь кажется) - подавать надо (еще бы налоговая сказала что не надо)

б) да, доход не облагается НДФЛ ( а с 18го кажется года и военным сбором), в декларации есть пункты для таких доходов -сумма указывается, податок - 0 грн

в)налоговая от брокера, скорее всего, получит данные о наличии их у вас,
что отвечать ей на вопрос по п.(а)- изучите сами

г) лучший подтвердж доходов - декларация, все остальное: крипта, хата, подарки, лотерея - возможно, придетсЯ, а, возможно, и не придется доказывать

д) ввиду вовлечения таксистов через приват и Дию пункт (а) колеблется в сторону необязательности, но - сами понимаете - зависит от сумм
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 369370371372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 51123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3719)
02.12.2022 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.