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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:07
Re: Ринок ОВДП
Як швидко заходять кошти в ICU, якщо обрати опцію "поповнення онлайн"?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:15
Усе залежить з якої карти будете поповнювати. Якщо з картки яка зареєстрована в ІСУ як ваша (ту що ви зазначали при реєстрації) - то швидко. А якщо ця картка ІСУ не відома то зарахування відбудеться у ручному режимі після того як ви заповните та надішете їм певний формуляр. Якщо ж по незнанню ви зненацька надішете кошти не з власної картки (наприклад дружининої чи когось із сім'ї) то взагалі буде ой. Треба буде заповнювати інший формуляр на повернення коштів і чекати від 1 до трьох днів на повернення СЕПом
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:25
Re: Ринок ОВДП
Хочеться почути різні думки, думаю буде цікаво не тільки мені, а й тим хто читає тему.
Тобто якщо гроші пройшли через банк, а потім через овдп, то їх ще потрібно якось відбілювати?
В цілому, в мене є всі документи, які підтверджують джерело доходу, але питання щодо податків відкрито.
Всі твердять, що овдп не оподатковуються, а пару сторінок назад учасник форуму написав, що податкова задавала питання.
Тому я і вагаюся, депозити vs овдп.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:30
Re: Ринок ОВДП
Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.
Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:27
Re: Ринок ОВДП
слід відрізняти
а) оподаткування (по ОВДП - 0% по усіх типах бумаг - гривня, валюта, євробонди України)
б) податкова декларація - брокер за вас автоматом все заповнить і відішле
через податкову кабіну можете самі все побачити
(треба мати ключ ЕЦП, в Приватбанку можна безкоштовно на рік згенерувати в Приват24)
Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:30
а чому не СЕП?
стабільно доходить день-в-день десь до півтори години часу (потім приходить СМС від ICU що кошти поступили і зараховані)
по p2p (картковому) переказу ж мабуть будуть ліміти -десь 25-30К за раз
по СЕП - шліть хоч мільйони
PS враховуючи поточні блекаути гроші можуть зарахувати пізніше і СМС може не надійти
Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:59
расклад на сегодня такой:
а) вопрос о необходимости подачи декларации при покупке ОВДП остается спорным,
для себя в свое время я решил, что подача обязательна - скопируйте из кодекса два абзаца и можете помедитировать над ними, само собой есть разъяснения от региональных налоговвых (Сумы и Тернополь кажется) - подавать надо (еще бы налоговая сказала что не надо)
б) да, доход не облагается НДФЛ ( а с 18го кажется года и военным сбором), в декларации есть пункты для таких доходов -сумма указывается, податок - 0 грн
в)налоговая от брокера, скорее всего, получит данные о наличии их у вас,
что отвечать ей на вопрос по п.(а)- изучите сами
г) лучший подтвердж доходов - декларация, все остальное: крипта, хата, подарки, лотерея - возможно, придетсЯ, а, возможно, и не придется доказывать
д) ввиду вовлечения таксистов через приват и Дию пункт (а) колеблется в сторону необязательности, но - сами понимаете - зависит от сумм
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