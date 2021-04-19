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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 гру, 2022 01:06
https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii
Внизу є відповідь по декларації, а також на інших притомних ресурсах. Після відміни ВЗ не треба декларувати.
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adj
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Додано: Суб 03 гру, 2022 01:09
RobinGood написав:
adj написав:
Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.
Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.
Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.
Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.
Можете замовити довідку про доходи через сайт дії. Там будуть всі доходи про які знає податкова. Наприклад зп, кешбеки, депозити і т д.
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adj
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