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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:06

https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii

Внизу є відповідь по декларації, а також на інших притомних ресурсах. Після відміни ВЗ не треба декларувати.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:09

  RobinGood написав:
adj написав:
Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.

Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.


Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.

Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.


Можете замовити довідку про доходи через сайт дії. Там будуть всі доходи про які знає податкова. Наприклад зп, кешбеки, депозити і т д.
adj
 
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