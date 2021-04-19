adj написав:Декларувати тільки ОВДП не потрібно, не передавайте з пустого в порожнє. А враховуючи що зараз десятки тисяч людей покупляли військовій облігації через дію, будьте впевнені що більшість з них декларацію не подасть. Податкова не буде бігати за кожним. В країні мільйони фізиків які взагалі ніяк не світяться, навіть через мінімалку.
легкий штраф с блокированием счетов по закону принятому позавчера - и вот уже мильоны стали миньонами
если что - все эти писульки от Альфы и прочих Приватов я читаю, коенчно, и очень рад что есть возможность словесно обосновать неподавание моя цитата
само собой есть разъяснения от региональных налоговвых (Сумы и Тернополь кажется) - подавать надо (еще бы налоговая сказала что не надо)