RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:06

https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii

Внизу є відповідь по декларації, а також на інших притомних ресурсах. Після відміни ВЗ не треба декларувати.
adj
 
Повідомлень: 100
З нами з: 08.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:09

  RobinGood написав:
adj написав:
Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.

Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.


Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.

Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.


Можете замовити довідку про доходи через сайт дії. Там будуть всі доходи про які знає податкова. Наприклад зп, кешбеки, депозити і т д.
adj
 
Повідомлень: 100
З нами з: 08.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:43

  adj написав:Декларувати тільки ОВДП не потрібно, не передавайте з пустого в порожнє. А враховуючи що зараз десятки тисяч людей покупляли військовій облігації через дію, будьте впевнені що більшість з них декларацію не подасть. Податкова не буде бігати за кожним. В країні мільйони фізиків які взагалі ніяк не світяться, навіть через мінімалку.


легкий штраф с блокированием счетов по закону принятому позавчера - и вот уже мильоны стали миньонами

если что - все эти писульки от Альфы и прочих Приватов я читаю, коенчно,
и очень рад что есть возможность словесно обосновать неподавание
моя цитата
само собой есть разъяснения от региональных налоговвых (Сумы и Тернополь кажется) - подавать надо (еще бы налоговая сказала что не надо)

ну а банк, конечно, напишет что подавать не надо

значит, можно не подавать )
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:47

  adj написав: про які знає податкова. Наприклад зп, кешбеки, депозити і т д.

Не знає податкова нічого про ваші доходи за депозитами, бо банки їм звітують по відповідному податку знеособлено
Alien
 
Повідомлень: 926
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 370371372373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 51171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.