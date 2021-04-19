RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:06

https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii

Внизу є відповідь по декларації, а також на інших притомних ресурсах. Після відміни ВЗ не треба декларувати.
adj
 
Повідомлень: 101
З нами з: 08.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:09

  RobinGood написав:
adj написав:
Якщо у вас тільки ОВДП то декларувати не потрібно. За вас брокер/банк сам настучить в ДПС і у декларації про доходи будете бачити свої операції з овдп в тому числі.

Друге питання що з валютою на рахунку? Якщо вона там вже є то можна купляти. Якщо її там немає то її треба туди спочатку покласти, а це значить бути готовим пояснити банку звідки гроші.


Дякую, поки що планую тільки овдп, ніяких акцій, а декларацію про доходи можна подивитися в кабінеті податкової? Ніколи не користувався, тільки чув щось давно.

Валюта на рахунку, в банка були питання, але все вирішив, коли надав документи.


Можете замовити довідку про доходи через сайт дії. Там будуть всі доходи про які знає податкова. Наприклад зп, кешбеки, депозити і т д.
adj
 
Повідомлень: 101
З нами з: 08.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:43

  adj написав:Декларувати тільки ОВДП не потрібно, не передавайте з пустого в порожнє. А враховуючи що зараз десятки тисяч людей покупляли військовій облігації через дію, будьте впевнені що більшість з них декларацію не подасть. Податкова не буде бігати за кожним. В країні мільйони фізиків які взагалі ніяк не світяться, навіть через мінімалку.


легкий штраф с блокированием счетов по закону принятому позавчера - и вот уже мильоны стали миньонами

если что - все эти писульки от Альфы и прочих Приватов я читаю, коенчно,
и очень рад что есть возможность словесно обосновать неподавание
моя цитата
само собой есть разъяснения от региональных налоговвых (Сумы и Тернополь кажется) - подавать надо (еще бы налоговая сказала что не надо)

ну а банк, конечно, напишет что подавать не надо

значит, можно не подавать )
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 12:47

  adj написав: про які знає податкова. Наприклад зп, кешбеки, депозити і т д.

Не знає податкова нічого про ваші доходи за депозитами, бо банки їм звітують по відповідному податку знеособлено
Alien
 
Повідомлень: 977
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:06

Re: Ринок ОВДП

  cohan написав:легкий штраф с блокированием счетов по закону принятому позавчера - и вот уже мильоны стали миньонами


Вибачте, Вам жити не складно?

Перші ОВДП купляв у 2018 році, один раз задекларував бо ще і по акціях були операції, так на мене у податковій трохи дивно подивилися. Відтоді жодних операцій по ОВДП не подавав до податкової. Наразі жодних запитань

Звісно, у кожного своя податкова, але правила наче єдині для всіх
DmitryZP
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 11:11

новини по ОВДП + хороша стаття для новачків

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... -kupuvati/
greenozon
 
Повідомлень: 14480
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:22

розмова ББ із Сергієм Марчуком
багато розмовляють про ОВДП і навколо

greenozon
 
Повідомлень: 14480
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:06

Приват нарощує пропозицію та ліквідність бумаг
є дуже великий вибір (мабуть найбільший на ринку) 17 різних бумаг!
21% (11.23 рік) та
22% (07.24 рік)

https://next.privat24.ua/bonds/list

єдиний мінус - поріг 50 бумаг і багато комісій (порівняно із іншими брокерами...)
greenozon
 
Повідомлень: 14480
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:55

  DmitryZP написав:
  cohan написав:легкий штраф с блокированием счетов по закону принятому позавчера - и вот уже мильоны стали миньонами


Вибачте, Вам жити не складно?

Перші ОВДП купляв у 2018 році, один раз задекларував бо ще і по акціях були операції, так на мене у податковій трохи дивно подивилися. Відтоді жодних операцій по ОВДП не подавав до податкової. Наразі жодних запитань

Звісно, у кожного своя податкова, але правила наче єдині для всіх


люблю людей, приводящих в примеры прошлое, говоря о будущем :mrgreen:
вы б еще офшорки вспомнили и вывод валюты в них :mrgreen:

и пишете это когда положить лям гривны в один банк разово стало проблемой, "затрудняются принять деньги", ага
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:40

cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В
цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп
adj
 
Повідомлень: 101
З нами з: 08.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 370371372373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 51376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3730)
13.12.2022 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.