із початком війни щось інше (акції наприклад) стало купити не просто, а дуже не просто
а ОВДП - пару кліків в багатьох брокерах...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:01
із початком війни щось інше (акції наприклад) стало купити не просто, а дуже не просто
а ОВДП - пару кліків в багатьох брокерах...
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:05
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:09
Re: Ринок ОВДП
Це який банк таке каже? Я ще можу таке припустити десь на прифронтовій территорії, де інкасація є у зоні ризику. Звісно, я не пробував занести з вулиці 1 млн грн, бо давно вже звик користуватися СЕП, там трохи інші "правила гри". Тому навести свій досвід "з минулого" не зможу
Але якщо якийсь банк таки відмовив то краще вже називати що за банк і місто де це сталося. Інакше це виглядає як звичайний вкид
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