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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:01

із початком війни щось інше (акції наприклад) стало купити не просто, а дуже не просто :)
а ОВДП - пару кліків в багатьох брокерах...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:05

Re: Ринок ОВДП

  cohan написав:люблю людей, приводящих в примеры прошлое, говоря о будущем


як тоді сприймати Ваш прогноз щодо "приймуть закон позавчора"? вангування у майбутнє?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:09

Re: Ринок ОВДП

  cohan написав:и пишете это когда положить лям гривны в один банк разово стало проблемой, "затрудняются принять деньги", ага


Це який банк таке каже? Я ще можу таке припустити десь на прифронтовій территорії, де інкасація є у зоні ризику. Звісно, я не пробував занести з вулиці 1 млн грн, бо давно вже звик користуватися СЕП, там трохи інші "правила гри". Тому навести свій досвід "з минулого" не зможу :)
Але якщо якийсь банк таки відмовив то краще вже називати що за банк і місто де це сталося. Інакше це виглядає як звичайний вкид
DmitryZP
 
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  #<1 ... 371372373374
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