RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:01

із початком війни щось інше (акції наприклад) стало купити не просто, а дуже не просто :)
а ОВДП - пару кліків в багатьох брокерах...
greenozon
 
Повідомлень: 14488
З нами з: 01.06.14
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:05

Re: Ринок ОВДП

  cohan написав:люблю людей, приводящих в примеры прошлое, говоря о будущем


як тоді сприймати Ваш прогноз щодо "приймуть закон позавчора"? вангування у майбутнє?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:09

Re: Ринок ОВДП

  cohan написав:и пишете это когда положить лям гривны в один банк разово стало проблемой, "затрудняются принять деньги", ага


Це який банк таке каже? Я ще можу таке припустити десь на прифронтовій территорії, де інкасація є у зоні ризику. Звісно, я не пробував занести з вулиці 1 млн грн, бо давно вже звик користуватися СЕП, там трохи інші "правила гри". Тому навести свій досвід "з минулого" не зможу :)
Але якщо якийсь банк таки відмовив то краще вже називати що за банк і місто де це сталося. Інакше це виглядає як звичайний вкид
DmitryZP
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:08

Хто пригадує - певний час тому ICU вирішило зіграти в досить ризиковану гру, але все успішно завершилось - https://online.icu/news-uk/uacb-release/
greenozon
 
Повідомлень: 14488
З нами з: 01.06.14
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:54

DmitryZP
Він напевно має на увазі проблеми коли немає свіжої декларації де б ці гроші світились. Всякі розписки (від мами, як в школі :lol: ) уже банкам не цікаві при перевірці походження капіталу.
adj
 
Повідомлень: 102
З нами з: 08.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:09

  DmitryZP написав:
  cohan написав:люблю людей, приводящих в примеры прошлое, говоря о будущем


як тоді сприймати Ваш прогноз щодо "приймуть закон позавчора"? вангування у майбутнє?


так и воспринимать, вангой быть не нужно - пишут достаточно

https://buh.ligazakon.net/ru/news/21540 ... konoproekt

эта песня запаздывает на 2 года, я ждал и все недекларируемые счета закрыл в 2020, везде только забывают добавить ЧТО будет когда это заработает
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:11

  DmitryZP написав:
  cohan написав:и пишете это когда положить лям гривны в один банк разово стало проблемой, "затрудняются принять деньги", ага


Це який банк таке каже? Я ще можу таке припустити десь на прифронтовій территорії, де інкасація є у зоні ризику. Звісно, я не пробував занести з вулиці 1 млн грн, бо давно вже звик користуватися СЕП, там трохи інші "правила гри". Тому навести свій досвід "з минулого" не зможу :)
Але якщо якийсь банк таки відмовив то краще вже називати що за банк і місто де це сталося. Інакше це виглядає як звичайний вкид


ну сходите в Аваль, например ) за ПУМБ молчу
это из крупных, в мелких еще веселее

СЭП я отправляю, но по валютной карусели безналу взяться неоткуда
из банков, куда можно внести и разослать бесплатно СЭП осталось 2-3 нормальных
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:17

  adj написав:cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В
цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп


до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально
подавать или нет - виключно дело кожного
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 371372373374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 51432
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (752)
17.12.2022 23:39
Ринок ОВДП (3738)
17.12.2022 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.