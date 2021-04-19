cohan написав:и пишете это когда положить лям гривны в один банк разово стало проблемой, "затрудняются принять деньги", ага
Це який банк таке каже? Я ще можу таке припустити десь на прифронтовій территорії, де інкасація є у зоні ризику. Звісно, я не пробував занести з вулиці 1 млн грн, бо давно вже звик користуватися СЕП, там трохи інші "правила гри". Тому навести свій досвід "з минулого" не зможу Але якщо якийсь банк таки відмовив то краще вже називати що за банк і місто де це сталося. Інакше це виглядає як звичайний вкид
cohan написав:и пишете это когда положить лям гривны в один банк разово стало проблемой, "затрудняются принять деньги", ага
Це який банк таке каже? Я ще можу таке припустити десь на прифронтовій территорії, де інкасація є у зоні ризику. Звісно, я не пробував занести з вулиці 1 млн грн, бо давно вже звик користуватися СЕП, там трохи інші "правила гри". Тому навести свій досвід "з минулого" не зможу Але якщо якийсь банк таки відмовив то краще вже називати що за банк і місто де це сталося. Інакше це виглядає як звичайний вкид
ну сходите в Аваль, например ) за ПУМБ молчу это из крупных, в мелких еще веселее
СЭП я отправляю, но по валютной карусели безналу взяться неоткуда из банков, куда можно внести и разослать бесплатно СЭП осталось 2-3 нормальных
adj написав:cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп
до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально подавать или нет - виключно дело кожного
adj написав:cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп
до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально подавать или нет - виключно дело кожного
Тоді нагадай яка відповідальність за неподачу декларації? Через що ця суперечка?