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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:47

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:а чому не СЕП?
стабільно доходить день-в-день десь до півтори години часу (потім приходить СМС від ICU що кошти поступили і зараховані)

по p2p (картковому) переказу ж мабуть будуть ліміти -десь 25-30К за раз
по СЕП - шліть хоч мільйони

пополнение онлайн с карточного проходит как покупка с мсс 8398. Это не п2п. И лимитов п2п нет, 100К за раз проходят. ДЕньги или на следующий или на второй день
la9
 
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