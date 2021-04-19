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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 гру, 2022 21:47
greenozon написав:
а чому не СЕП?
стабільно доходить день-в-день десь до півтори години часу (потім приходить СМС від ICU що кошти поступили і зараховані)
по p2p (картковому) переказу ж мабуть будуть ліміти -десь 25-30К за раз
по СЕП - шліть хоч мільйони
пополнение онлайн с карточного проходит как покупка с мсс 8398. Это не п2п. И лимитов п2п нет, 100К за раз проходят. ДЕньги или на следующий или на второй день
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