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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:47

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:а чому не СЕП?
стабільно доходить день-в-день десь до півтори години часу (потім приходить СМС від ICU що кошти поступили і зараховані)

по p2p (картковому) переказу ж мабуть будуть ліміти -десь 25-30К за раз
по СЕП - шліть хоч мільйони

пополнение онлайн с карточного проходит как покупка с мсс 8398. Это не п2п. И лимитов п2п нет, 100К за раз проходят. ДЕньги или на следующий или на второй день
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:01

Мінфін 🇺🇦України і НБУ шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП

Міністр фінансів України заявляє про намір спільно з Національним банком перезавантажити й активізувати ринок внутрішніх держзапозичень, визначити їхню ринкову ставку і шлях до неї, щоб забезпечити 100-відсотковий роловер наступного року та мінімізувати купівлю ОВДП Нацбанком, бажано звівши її до нуля, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.

"Останнім часом ми маємо розуміння, як ми це робитимемо. Хочу подякувати Нацбанку за розуміння. Ми шукаємо різні варіанти, щоб перезапустити фактично ринок облігацій", - зазначив міністр на організованій Центром економічної стратегії дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у понеділок.

Марченко констатував, що варіант фінансування бюджету населенням і бізнесом за ставками, нижчими за ринкові, який, наприклад, працював у США під час Другої світової війни, в Україні частково працював на початку війни, але зараз не застосовуваний.
greenozon
 
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