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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:47

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:а чому не СЕП?
стабільно доходить день-в-день десь до півтори години часу (потім приходить СМС від ICU що кошти поступили і зараховані)

по p2p (картковому) переказу ж мабуть будуть ліміти -десь 25-30К за раз
по СЕП - шліть хоч мільйони

пополнение онлайн с карточного проходит как покупка с мсс 8398. Это не п2п. И лимитов п2п нет, 100К за раз проходят. ДЕньги или на следующий или на второй день
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:01

Мінфін 🇺🇦України і НБУ шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП

Міністр фінансів України заявляє про намір спільно з Національним банком перезавантажити й активізувати ринок внутрішніх держзапозичень, визначити їхню ринкову ставку і шлях до неї, щоб забезпечити 100-відсотковий роловер наступного року та мінімізувати купівлю ОВДП Нацбанком, бажано звівши її до нуля, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.

"Останнім часом ми маємо розуміння, як ми це робитимемо. Хочу подякувати Нацбанку за розуміння. Ми шукаємо різні варіанти, щоб перезапустити фактично ринок облігацій", - зазначив міністр на організованій Центром економічної стратегії дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у понеділок.

Марченко констатував, що варіант фінансування бюджету населенням і бізнесом за ставками, нижчими за ринкові, який, наприклад, працював у США під час Другої світової війни, в Україні частково працював на початку війни, але зараз не застосовуваний.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:49

Національний банк України відтермінував ще на чотири місяці – до 23 квітня 2023 року – застосування окремих тарифів на депозитарні послуги. А саме:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ni-poslugi
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:53

  DmitryZP написав:
  cohan написав:но по валютной карусели безналу взяться неоткуда

мова йшла про лям грн, по валюті питань немає )


)) Вы таки не читаете? ну ладно

или из обменки можно безналом получить, а я отстал и не в курсах?
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:54

  adj написав:
  cohan написав:
  adj написав:cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В
цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп


до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально
подавать или нет - виключно дело кожного

Тоді нагадай яка відповідальність за неподачу декларації? Через що ця суперечка?


да никакой нет, можно не подавать :mrgreen:
я тут распинаюсь, а потом кто-то пишет что 50к грн в привате для старта - это много :mrgreen:
*ля :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:46

cohan правильна відповідь: 340 грн.

І це якщо податківець вирішить що він правий і що за ОВДП потрібно було все одно подати декларацію. Податкових зобов'язань як таких у вас не буде. Тому тут уже буде хід за вами, піти посудитись (і виграти), або сплатити 340 грн і не паритись.
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