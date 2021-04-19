пополнение онлайн с карточного проходит как покупка с мсс 8398. Это не п2п. И лимитов п2п нет, 100К за раз проходят. ДЕньги или на следующий или на второй день
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 гру, 2022 21:47
Re: Ринок ОВДП
пополнение онлайн с карточного проходит как покупка с мсс 8398. Это не п2п. И лимитов п2п нет, 100К за раз проходят. ДЕньги или на следующий или на второй день
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:01
Мінфін 🇺🇦України і НБУ шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП
Міністр фінансів України заявляє про намір спільно з Національним банком перезавантажити й активізувати ринок внутрішніх держзапозичень, визначити їхню ринкову ставку і шлях до неї, щоб забезпечити 100-відсотковий роловер наступного року та мінімізувати купівлю ОВДП Нацбанком, бажано звівши її до нуля, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.
"Останнім часом ми маємо розуміння, як ми це робитимемо. Хочу подякувати Нацбанку за розуміння. Ми шукаємо різні варіанти, щоб перезапустити фактично ринок облігацій", - зазначив міністр на організованій Центром економічної стратегії дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік" у понеділок.
Марченко констатував, що варіант фінансування бюджету населенням і бізнесом за ставками, нижчими за ринкові, який, наприклад, працював у США під час Другої світової війни, в Україні частково працював на початку війни, але зараз не застосовуваний.
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:49
Національний банк України відтермінував ще на чотири місяці – до 23 квітня 2023 року – застосування окремих тарифів на депозитарні послуги. А саме:
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:53
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:54
да никакой нет, можно не подавать
я тут распинаюсь, а потом кто-то пишет что 50к грн в привате для старта - это много
*ля
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:46
cohan правильна відповідь: 340 грн.
І це якщо податківець вирішить що він правий і що за ОВДП потрібно було все одно подати декларацію. Податкових зобов'язань як таких у вас не буде. Тому тут уже буде хід за вами, піти посудитись (і виграти), або сплатити 340 грн і не паритись.
Додано: Пон 26 гру, 2022 11:38
Звідки з'являються "смачні" доходності на біржах -
Додано: Сер 28 гру, 2022 11:42
Додано: Чет 29 гру, 2022 14:16
ramaz
В разі прийняття такого рішення - про інтерес до ОВДП можна забути!!!
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