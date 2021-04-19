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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:57
V2 написав:
В разі прийняття такого рішення - про інтерес до ОВДП можна забути!!!
да? краще під подушку?
які варіанти?
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Олежан
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:09
adj написав: cohan написав: adj написав:cohan
так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В
цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп
до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально
подавать или нет - виключно дело кожного
Тоді нагадай яка відповідальність за неподачу декларації? Через що ця суперечка?
перший раз нічого
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:11
Олежан написав: V2 написав:
В разі прийняття такого рішення - про інтерес до ОВДП можна забути!!!
да? краще під подушку?
які варіанти?
конвертаційні депозити, поки лавочку не прикрили, і перекинутися на 100% у тверду валюту
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