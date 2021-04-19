adj написав:cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп
до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально подавать или нет - виключно дело кожного
Тоді нагадай яка відповідальність за неподачу декларації? Через що ця суперечка?