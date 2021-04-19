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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:57

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:В разі прийняття такого рішення - про інтерес до ОВДП можна забути!!!

да? краще під подушку?
які варіанти?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:09

  adj написав:
  cohan написав:
  adj написав:cohan так ти сам даєш старе роз'яснення якоїсь провінційної податкової. В
цьому році і дізнаємось чи треба було подати. Якщо ти правий то на форумах буде куча постів "що робити". Тому що куча "нових" людей покупляло військові облігації. У яких крім облігацій нічого може і не буде, тому необхідності подавати декларації теж не буде і вони її не подадуть виключно через овдп


до конца войны никто стричь не будет, я акцентирую что нет четкого разъяснения, что подавать не нужно, закон прописан криво специально
подавать или нет - виключно дело кожного

Тоді нагадай яка відповідальність за неподачу декларації? Через що ця суперечка?

перший раз нічого
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:11

  Олежан написав:
  V2 написав:В разі прийняття такого рішення - про інтерес до ОВДП можна забути!!!

да? краще під подушку?
які варіанти?

конвертаційні депозити, поки лавочку не прикрили, і перекинутися на 100% у тверду валюту
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:10

Підсумки торгів за грудень 2022 року
http://www.ux.ua/a10900/?nt=300

PS так виглядає що Драгон новий ММ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:49

https://minfin.com.ua/ua/2023/01/12/98867477/

банки розібрали бенчмарк ОДВП як гарячий пиріжок
новий тренд, подивимось до чого він призведе
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:22

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, чи були випадки коли не виплачувалися або затримувалися купонні виплати по ОВДП?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:37

  stuermer01 написав:Підкажіть, чи були випадки коли не виплачувалися або затримувалися купонні виплати по ОВДП?

в мене такіх випадків не було
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 00:26

  stuermer01 написав:Підкажіть, чи були випадки коли не виплачувалися або затримувалися купонні виплати по ОВДП?


наразі такий випадок тільки 1 - Санкції РНБО заблокували усі фінансові активи інвесторів ФФУ включно із ОВДП та їх купонами

більше деталей - на гілці по ФФ
Відгуки про Freedom Finance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:11

Re: Ринок ОВДП

А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.
striped
 
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