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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 374375376377 Додано: Сер 18 січ, 2023 16:44 striped написав: А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?

Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу. А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.

Це не депозит, подивіться відео на ютубі як працює фондовий ринок і облігації.



Чому ставка плаває? Тому що є різний попит на папери. Те що ви бачите в банку це вже папери на вторинному ринку, тобто хтось колись купив папери і тепер хоче їх продати бо йому потрібні гроші. І якщо покупців мало/або є очікування що мінфін підніме ставку на новому аукціоні то ті хто тримають вже папери, не важливо з яким відсотком дохідності мусять коригувати ціну своїх паперів щоб вони залишались привабливими, тому і ціна різна. Це не депозит, подивіться відео на ютубі як працює фондовий ринок і облігації.Чому ставка плаває? Тому що є різний попит на папери. Те що ви бачите в банку це вже папери на вторинному ринку, тобто хтось колись купив папери і тепер хоче їх продати бо йому потрібні гроші. І якщо покупців мало/або є очікування що мінфін підніме ставку на новому аукціоні то ті хто тримають вже папери, не важливо з яким відсотком дохідності мусять коригувати ціну своїх паперів щоб вони залишались привабливими, тому і ціна різна. adj Повідомлень: 132 З нами з: 08.04.22 Подякував: 29 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 січ, 2023 19:52 greenozon написав: заднім числом куплена бумага ставок не міняє

а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно



якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС

наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227

19% +-

можна й 23.5 взяти, але там 25 рік заднім числом куплена бумага ставок не міняєа так - звісно, ставка може мінятись і досить сильноякщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТСнаприклад -19% +-можна й 23.5 взяти, але там 25 рік

Котирування на ПФТС та тих самих паперів доступних для купівлі в ICU Trade чомусь дуже різні, не на користь інвестора. Тобто купити по поточному котируванню на ПФТС в них не вийде. Котирування на ПФТС та тих самих паперів доступних для купівлі в ICU Trade чомусь дуже різні, не на користь інвестора. Тобто купити по поточному котируванню на ПФТС в них не вийде. stuermer01

Повідомлень: 422 З нами з: 21.07.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 374375376377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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