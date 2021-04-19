striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.
Це не депозит, подивіться відео на ютубі як працює фондовий ринок і облігації.
Чому ставка плаває? Тому що є різний попит на папери. Те що ви бачите в банку це вже папери на вторинному ринку, тобто хтось колись купив папери і тепер хоче їх продати бо йому потрібні гроші. І якщо покупців мало/або є очікування що мінфін підніме ставку на новому аукціоні то ті хто тримають вже папери, не важливо з яким відсотком дохідності мусять коригувати ціну своїх паперів щоб вони залишались привабливими, тому і ціна різна.