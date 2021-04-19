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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:44

  striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.

Це не депозит, подивіться відео на ютубі як працює фондовий ринок і облігації.

Чому ставка плаває? Тому що є різний попит на папери. Те що ви бачите в банку це вже папери на вторинному ринку, тобто хтось колись купив папери і тепер хоче їх продати бо йому потрібні гроші. І якщо покупців мало/або є очікування що мінфін підніме ставку на новому аукціоні то ті хто тримають вже папери, не важливо з яким відсотком дохідності мусять коригувати ціну своїх паперів щоб вони залишались привабливими, тому і ціна різна.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:52

  greenozon написав:заднім числом куплена бумага ставок не міняє
а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно

якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС
наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227
19% +-
можна й 23.5 взяти, але там 25 рік

Котирування на ПФТС та тих самих паперів доступних для купівлі в ICU Trade чомусь дуже різні, не на користь інвестора. Тобто купити по поточному котируванню на ПФТС в них не вийде.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:30

Re: Ринок ОВДП

вы покупаете обычно ОВДП у дилера!
дилер это ICU mono privat
дилер может устанавливать любую цену! естественно дилер желает продать с наваром, что не понятно?
хотите покупать по биржевым ценам нужно идти к брокеру! который разместит ваш заказ на бирже, а там уже как повезет, найдется на ваше предложение продавец или нет

навар брокера - комиссия, навар дилера - разница цен
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:47

Re: Ринок ОВДП

Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:19

  greenozon написав:
  striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.


заднім числом куплена бумага ставок не міняє
а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно

якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС
наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227
19% +-
можна й 23.5 взяти, але там 25 рік


дивно, щось сильно змінилось
сьогодні на ПФТС продають бумагу 25 рік по 25.10% !!
а купують по 27
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:03

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.


заднім числом куплена бумага ставок не міняє
а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно

якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС
наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227
19% +-
можна й 23.5 взяти, але там 25 рік


дивно, щось сильно змінилось
сьогодні на ПФТС продають бумагу 25 рік по 25.10% !!
а купують по 27

путін нападе
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:33

  stuermer01 написав:Підкажіть, чи були випадки коли не виплачувалися або затримувалися купонні виплати по ОВДП?


в 1998м один раз для юрлиц (читай - для всех почти)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:35

  striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.


то такой себе брокер, с ежмесячными выплатами...

P.S. я в курсе что через ФФ можно было купить по нормальному, но комис совсем не топовый по итогу выходил
cohan
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