striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать? Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.
Це не депозит, подивіться відео на ютубі як працює фондовий ринок і облігації.
Чому ставка плаває? Тому що є різний попит на папери. Те що ви бачите в банку це вже папери на вторинному ринку, тобто хтось колись купив папери і тепер хоче їх продати бо йому потрібні гроші. І якщо покупців мало/або є очікування що мінфін підніме ставку на новому аукціоні то ті хто тримають вже папери, не важливо з яким відсотком дохідності мусять коригувати ціну своїх паперів щоб вони залишались привабливими, тому і ціна різна.
вы покупаете обычно ОВДП у дилера! дилер это ICU mono privat дилер может устанавливать любую цену! естественно дилер желает продать с наваром, что не понятно? хотите покупать по биржевым ценам нужно идти к брокеру! который разместит ваш заказ на бирже, а там уже как повезет, найдется на ваше предложение продавец или нет
Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать? Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.
заднім числом куплена бумага ставок не міняє а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно
striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать? Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.
заднім числом куплена бумага ставок не міняє а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно
striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
то такой себе брокер, с ежмесячными выплатами...
P.S. я в курсе что через ФФ можно было купить по нормальному, но комис совсем не топовый по итогу выходил
nekefer написав:вы покупаете обычно ОВДП у дилера! дилер это ICU mono privat дилер может устанавливать любую цену! естественно дилер желает продать с наваром, что не понятно? хотите покупать по биржевым ценам нужно идти к брокеру! который разместит ваш заказ на бирже, а там уже как повезет, найдется на ваше предложение продавец или нет
Дякую за роз'яснення, не знав що ICU це ділер, та задавався питанням, чому брокерських комісій нема. Але, наскільки я розумію, нема в Україні такого брокера з простим веб-інтерфейсом (не платформа типу Quik), де б заявки прямо на біржу йшли?
striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
В загалі-то, цінні папери (ОВДП) це ваша власність і не має значення збанкрутував брокер чи ні. А ось купонні виплати по ним це вже гроші, яки вам можуть й не повернути. Для цього в нормальних державах передбачені гарантовані суми покриття, як в ФГВФО для депозитів.