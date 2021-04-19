RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 375376377378>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:44

  striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.

Це не депозит, подивіться відео на ютубі як працює фондовий ринок і облігації.

Чому ставка плаває? Тому що є різний попит на папери. Те що ви бачите в банку це вже папери на вторинному ринку, тобто хтось колись купив папери і тепер хоче їх продати бо йому потрібні гроші. І якщо покупців мало/або є очікування що мінфін підніме ставку на новому аукціоні то ті хто тримають вже папери, не важливо з яким відсотком дохідності мусять коригувати ціну своїх паперів щоб вони залишались привабливими, тому і ціна різна.
adj
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.04.22
Подякував: 30 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:52

  greenozon написав:заднім числом куплена бумага ставок не міняє
а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно

якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС
наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227
19% +-
можна й 23.5 взяти, але там 25 рік

Котирування на ПФТС та тих самих паперів доступних для купівлі в ICU Trade чомусь дуже різні, не на користь інвестора. Тобто купити по поточному котируванню на ПФТС в них не вийде.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 21.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:30

Re: Ринок ОВДП

вы покупаете обычно ОВДП у дилера!
дилер это ICU mono privat
дилер может устанавливать любую цену! естественно дилер желает продать с наваром, что не понятно?
хотите покупать по биржевым ценам нужно идти к брокеру! который разместит ваш заказ на бирже, а там уже как повезет, найдется на ваше предложение продавец или нет

навар брокера - комиссия, навар дилера - разница цен
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 24.10.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:47

Re: Ринок ОВДП

Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
striped
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3297 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:19

  greenozon написав:
  striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.


заднім числом куплена бумага ставок не міняє
а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно

якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС
наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227
19% +-
можна й 23.5 взяти, але там 25 рік


дивно, щось сильно змінилось
сьогодні на ПФТС продають бумагу 25 рік по 25.10% !!
а купують по 27
greenozon
 
Повідомлень: 14592
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:03

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  striped написав:А кто ведет учет ставок у себя? У меня в Сенсе по ОВГЗ какое-то падение ставок заметил. Это банк так регулирует свою прибыль или это минфин показывает, что ставки можно и отрицательными задним числом сделать?
Как-то вот вообще нет желания "помогать" за 15,5% да еще и с такими перспективами - кручу-мучу.


заднім числом куплена бумага ставок не міняє
а так - звісно, ставка може мінятись і досить сильно

якщо вам цікаво - купуйне власноруч (через брокера) будь-яку доступну бумагу на ПФТС
наприклад - https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=213227
19% +-
можна й 23.5 взяти, але там 25 рік


дивно, щось сильно змінилось
сьогодні на ПФТС продають бумагу 25 рік по 25.10% !!
а купують по 27

путін нападе
adj
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.04.22
Подякував: 30 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:33

  stuermer01 написав:Підкажіть, чи були випадки коли не виплачувалися або затримувалися купонні виплати по ОВДП?


в 1998м один раз для юрлиц (читай - для всех почти)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:35

  striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.


то такой себе брокер, с ежмесячными выплатами...

P.S. я в курсе что через ФФ можно было купить по нормальному, но комис совсем не топовый по итогу выходил
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:16

  nekefer написав:вы покупаете обычно ОВДП у дилера!
дилер это ICU mono privat
дилер может устанавливать любую цену! естественно дилер желает продать с наваром, что не понятно?
хотите покупать по биржевым ценам нужно идти к брокеру! который разместит ваш заказ на бирже, а там уже как повезет, найдется на ваше предложение продавец или нет

навар брокера - комиссия, навар дилера - разница цен

Дякую за роз'яснення, не знав що ICU це ділер, та задавався питанням, чому брокерських комісій нема.
Але, наскільки я розумію, нема в Україні такого брокера з простим веб-інтерфейсом (не платформа типу Quik), де б заявки прямо на біржу йшли?
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 21.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:20

  striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.

В загалі-то, цінні папери (ОВДП) це ваша власність і не має значення збанкрутував брокер чи ні. А ось купонні виплати по ним це вже гроші, яки вам можуть й не повернути. Для цього в нормальних державах передбачені гарантовані суми покриття, як в ФГВФО для депозитів.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 21.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 375376377378>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 52238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3771)
19.01.2023 19:54
ПриватБанк (2188)
19.01.2023 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.