striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
В загалі-то, цінні папери (ОВДП) це ваша власність і не має значення збанкрутував брокер чи ні. А ось купонні виплати по ним це вже гроші, яки вам можуть й не повернути. Для цього в нормальних державах передбачені гарантовані суми покриття, як в ФГВФО для депозитів.
Еще раз - не нужно про теорию. Вот Вам конкретная ситуация - есть ОВГЗ, куплены через ФФ. Ваши действия?