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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:54

Re: Ринок ОВДП

  stuermer01 написав:Але, наскільки я розумію, нема в Україні такого брокера з простим веб-інтерфейсом (не платформа типу Quik), де б заявки прямо на біржу йшли?

зараз - нема, до санкції проти ФФУ - був
ось: https://tradernet.ua/terminal
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:03

  stuermer01 написав:
  striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.

В загалі-то, цінні папери (ОВДП) це ваша власність і не має значення збанкрутував брокер чи ні. А ось купонні виплати по ним це вже гроші, яки вам можуть й не повернути. Для цього в нормальних державах передбачені гарантовані суми покриття, як в ФГВФО для депозитів.


Еще раз - не нужно про теорию. Вот Вам конкретная ситуация - есть ОВГЗ, куплены через ФФ. Ваши действия?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:08

через брокера сейчас можно купить валютные овгз ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:12

  J написав:через брокера сейчас можно купить валютные овгз ?


можна купити валютні в додатках сенс банку, моно банку (за власну валюту)
комісії, виплати і зберігання - 0

через Універ/ICU/інші - не чув за такі випадки
ICU пропонував до війни, але там були конячі супутні витрати - свіфт, виплата купону тому на малій сумі було явно не вигідно
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 20 січ, 2023 13:16, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:12

J
Можна написати ICU якщо маєте рахунок у них
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:38

  striped написав:Еще раз - не нужно про теорию. Вот Вам конкретная ситуация - есть ОВГЗ, куплены через ФФ. Ваши действия?

Вам видніше і я вам вірю, якщо ви через них купували.
В мене були акції в одного брокера - Арт Капітал, а потім вони чомусь потрапили на зберігання до іншого брокеру - NetTrader, з яким в мене взагалі ніяких договорів немає.
Може таким же чином, але вже у хорошому сенсі, ваші ОВДП потраплять на зберігання до іншого брокеру. В країні безлад - законів нема, які це все регулюють.
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:36

Re: Ринок ОВДП

  stuermer01 написав:В країні безлад

есть такой принцип - чем хуже, тем лучше
nekefer
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