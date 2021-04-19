striped написав:Судьба брокера на соседней ветке обсуждается. Как я понимаю - вместе с судьбой и самих ОВГЗ в портфеле и выплат за уже погашенные выпуски. Так что теория это замечательно, а наши реалии несколько другие. К сожалению - инвестиционный портфель имени Чауса - это самый надежный актив.
В загалі-то, цінні папери (ОВДП) це ваша власність і не має значення збанкрутував брокер чи ні. А ось купонні виплати по ним це вже гроші, яки вам можуть й не повернути. Для цього в нормальних державах передбачені гарантовані суми покриття, як в ФГВФО для депозитів.
Еще раз - не нужно про теорию. Вот Вам конкретная ситуация - есть ОВГЗ, куплены через ФФ. Ваши действия?
striped написав:Еще раз - не нужно про теорию. Вот Вам конкретная ситуация - есть ОВГЗ, куплены через ФФ. Ваши действия?
Вам видніше і я вам вірю, якщо ви через них купували. В мене були акції в одного брокера - Арт Капітал, а потім вони чомусь потрапили на зберігання до іншого брокеру - NetTrader, з яким в мене взагалі ніяких договорів немає. Може таким же чином, але вже у хорошому сенсі, ваші ОВДП потраплять на зберігання до іншого брокеру. В країні безлад - законів нема, які це все регулюють.