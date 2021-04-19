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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:14

  nekefer написав:
  stuermer01 написав:В країні безлад

есть такой принцип - чем хуже, тем лучше

https://en.wikipedia.org/wiki/Worse_is_better
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:08

  flyman написав:
  nekefer написав:
  stuermer01 написав:В країні безлад

есть такой принцип - чем хуже, тем лучше

https://en.wikipedia.org/wiki/Worse_is_better

и тут айтишники :roll:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:37

  greenozon написав:
  cohan написав:
  J написав:через брокера сейчас можно купить валютные овгз ?


конечно
находите кто продает
например https://raiffeisen.ua/promo/bonds-ovdp
и вперед


ох ніфіга собі москальський банк нагрівє інвесторів
15% дельта на деяких бумагах! такого собі навіть брокери-ділери не позволяють
https://prnt.sc/gYTRUxf9pdVV


не позволяют, бо нема грошей :mrgreen:
кстати, по %% неплохая прогнозная метрика
cohan
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