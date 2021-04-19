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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 12:14
https://en.wikipedia.org/wiki/Worse_is_better
nekefer написав: stuermer01 написав:
В країні безлад
есть такой принцип - чем хуже, тем лучше
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:37
greenozon написав:
ох ніфіга собі москальський банк нагрівє інвесторів
15% дельта на деяких бумагах! такого собі навіть брокери-ділери не позволяютьhttps://prnt.sc/gYTRUxf9pdVV
не позволяют, бо нема грошей
кстати, по %% неплохая прогнозная метрика
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