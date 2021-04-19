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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:14

  nekefer написав:
  stuermer01 написав:В країні безлад

есть такой принцип - чем хуже, тем лучше

https://en.wikipedia.org/wiki/Worse_is_better
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:08

  flyman написав:
  nekefer написав:
  stuermer01 написав:В країні безлад

есть такой принцип - чем хуже, тем лучше

https://en.wikipedia.org/wiki/Worse_is_better

и тут айтишники :roll:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:37

  greenozon написав:
  cohan написав:
  J написав:через брокера сейчас можно купить валютные овгз ?


конечно
находите кто продает
например https://raiffeisen.ua/promo/bonds-ovdp
и вперед


ох ніфіга собі москальський банк нагрівє інвесторів
15% дельта на деяких бумагах! такого собі навіть брокери-ділери не позволяють
https://prnt.sc/gYTRUxf9pdVV


не позволяют, бо нема грошей :mrgreen:
кстати, по %% неплохая прогнозная метрика
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:20

Регулятор допустив до обігу канадські облігації на підтримку України

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку допустила облігації (Ukraine Sovereignty Bond), випущені урядом Канади, до обігу на території України.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Ініціатор подання заяви на допуск цінних паперів іноземного емітента - ПАТ "Національний депозитарій України".

"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, урядом Канади випущено п’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, деномінованих в канадських доларах.

Кошти спрямовані на підтримку уряду України, шляхом надання основних послуг українцям, таких як: пенсії, закупівля палива перед зимою та відновлення енергетичної інфраструктури тощо", - нагадали в Комісії.

Канадці, які беруть участь в Ukraine Sovereignty Bond, фактично купують звичайні облігації уряду Канади зі ставкою 3,245%. Щоб забезпечити інвесторам впевненість у безпеці їх коштів, Ukraine Sovereignty Bond також мають кредитний рейтинг Канади ААА.

Дата погашення облігацій - 24.08.2027 у День Незалежності України.
J
 
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